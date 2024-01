Madonna é processada por fãs - Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2024 12:57 | Atualizado 24/01/2024 12:58

Os fãs brasileiros de Madonna podem finalmente ter sua espera recompensada. Conforme o produtor William Orbit, a possibilidade da cantora trazer sua Celebration Tour para o Brasil é real. Claro que os rumores já ganharam força nas redes sociais.



Os boatos começaram a partir de uma publicação de William Orbit no Instagram. No post, ele levanta especulações sobre a cantora levar a Celebration Tour para o Brasil no outono do Hemisfério Norte — ou, na primavera do Hemisfério Sul.



O produtor destacou que Madonna sonha em criar algo tão icônico quanto "Ray of Light", especialmente ao lado de seus filhos. A presença do Brasil na rota da turnê é mencionada como um elemento provável, embora possa complicar os planos da famosa de ‘inovar’.



"Ray of Light", o aclamado álbum da cantora, completou 25 anos em 2023 e é lembrado como um marco em sua carreira, vencendo o Grammy de Melhor Álbum Pop. A possível chegada da estrela pop ao Brasil gera entusiasmo entre os fãs, que aguardam ansiosos por confirmações.



Vale lembrar que os rumores sobre a vinda de Madonna para o Rock in Rio em 2023 também não foram confirmadas até o momento. A última visita da cantora ao Brasil foi em 2012, durante a turnê do álbum MDNA, também produzido em parceria com William Orbit.