João Gomes relembra desespero ao ver que o filho não se mexia Foto: Reprodução

Publicado 24/01/2024 09:16

O cantor João Gomes, aos 21 anos, abriu seu coração sobre a emocionante experiência da chegada de seu primeiro filho, Jorge, há apenas uma semana. Surpreendendo os seguidores, o famoso também chegou a relatar algo desesperador sobre o pequeno.



Em uma postagem no Instagram nessa terça-feira (23), o artista revelou havia uma preocupação sobre o bebê: "Antes de ir para o hospital, a gente ficou sabendo que Jorge não estava se mexendo. Fiquei 'Meu Deus, será que não vou conhecer esse carinha? Passei tanto tempo esperando'", relembrou ele.



O cantor contou que passou a se emocionar com cada detalhe do filho: "E hoje eu estava lá admirando ele se mexendo. Uma besteira que fosse, mexendo um braço, eu dizia 'que carinha legal'", revelou o artista. "Se hoje eu conheço Jorge, eu pedi muito a Deus”, garantiu.



Além do relato sobre a chegada de Jorge, João Gomes destacou que este é o melhor momento de sua vida e carreira. "Estou muito feliz do jeito que a música começou a dar certo na minha vida, que comecei a dar certo como artista, mas acho que cheguei na melhor parte da minha vida, em que tenho alguém me esperando em casa com esse amor", declarou o cantor.



