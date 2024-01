João Guilherme abre o jogo sobre o unfollow na ex-namorada Jade Picon - Foto: Reprodução

Publicado 24/01/2024 08:40 | Atualizado 24/01/2024 14:00

Os holofotes das redes sociais se voltaram para a vida do ator João Guilherme e sua ex-namorada Jade Picon. Isso porque os fãs perceberam que o irmão de Zé Felipe deixou de seguir a ex-BBB. Internautas especulam sobre os motivos, mas o influencer chegou a se explicar!



O término do relacionamento que durou de 2018 a 2021 parecia amigável, mas o unfollow deixou os internautas intrigados. Uma semana antes de deixar de seguir a ex-namordada, João Guilherme fez uma postagem enigmática em seu Instagram. O ator expressou a vontade de realizar uma "limpa" em sua lista de seguidos, sem mencionar nomes.



"O dedo coça tanto para dar unfollow em algumas pessoas... Mas a preguiça de ter que explicar o motivo quando a pessoa perguntar é maior", provocou o artista. Já após fazer o detox na rede social, excluindo Jade Picon no caminho, João Guilherme quebrou o silêncio e esclareceu sua decisão nas redes sociais.



"Eu disse algumas vezes que ia fazer uma limpa no meu instagram, deixar conteúdos que eu realmente consuma. só isso. to fazendo isso por mim. no mundo real, entre pessoas reais, um unfollow não significa muita coisa :/, não precisa confabular…", garantiu o filho do cantor Leonardo.



Apesar da explicação do ator, é impossível esquecer quem também deu unfollow no ex-namorado recentemente e a relação entre os casos. Bruna Marquezine deixou de seguir Enzo Celulari e rumores sugeriram que o próprio João Guilherme seria o pivô de uma suposta briga entre os famosos. Tudo indica que agora é “a vez” do artista.