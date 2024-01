Por onde anda Vanessa Lopes? Ex-BBB sumiu da web e não atende a Globo - Foto: Reprodução

Por onde anda Vanessa Lopes? Ex-BBB sumiu da web e não atende a GloboFoto: Reprodução

Publicado 24/01/2024 12:20

Há quatro dias, Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 e desde então a tiktoker está desaparecida na mídia! O sumiço da famosa vem gerando preocupação entre os fãs nas redes sociais, além de levantar questões sobre a saúde mental da influenciadora.



Nas redes sociais, fãs vem se desesperando com a falta de notícias sobre a tiktoker. "A Vanessa Lopes, desde que saiu do BBB, não deu um sinal de vida. Nem ela, nem os pais", comentou uma seguidora. "Cadê você, mulher? Tem um Brasil preocupado", escreveu um internauta. "Por onde anda Vanessa Lopes, gente?", perguntou outro.



Para quem não sabe, a última aparição da influencer foi na última sexta-feira (19), no aeroporto do Rio de Janeiro, a caminho de São Paulo, onde mora com os pais, Alisson Ramalho e Liziane Lopes. O fato de tanto a famosa quanto o casal estarem ausentes das redes sociais vem gerando ainda mais mistério em torno da situação.



Além disso, a famosa não retornou nem mesmo o contato de Ana Maria Braga. Tudo indica que a Globo não é imune ao sumiço da tiktoker e a emissora também não foi atendida pela famosa. Porém, a sua amiga, Priscila Caliari, assegura que Vanessa Lopes está com os pais e recebendo os cuidados necessários.



Embora a ex-BBB ainda não tenha se pronunciado sobre sua saída do programa, o portal Notícias da TV indica que logo Vanessa Lopes vai sair das sombras. Segundo o site, o primeiro comunicado oficial da famosa será publicado em breve, mas não há informações se será uma nota ou a tiktoker aparecendo nas redes sociais.