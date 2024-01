Após abandonar perfil no Only Fans, Tati Zaqui surge com nova carreira - Foto: Reprodução

Publicado 24/01/2024 11:10

A funkeira Tati Zaqui está dando o que falar nas redes sociais ao anunciar mudança de rumo em sua vida pessoal e profissional. Isso porque a escolha da famosa pegou os seguidores de surpresa e não agradou muito os fãs, ela até resolveu se explicar.



Após dar fim ao seu perfil no Only Fans, Tati Zaqui compartilhou que deu início em um curso de coach. A notícia gerou reações variadas dos seguidores, com alguns questionando a transição da artista e outros apenas criticando.



Diante da polêmica, a famosa surgiu nos stories: “Eu estou em um processo, né? Um processo de autoconhecimento, de propósito, de alinhamento. Eu sempre deixei isso muito claro pra vocês”, começou a cantora.



“Hoje estou fazendo esse curso, que não é só pra quem quer ser coach, mas também pra quem quer aplicar o coach na própria vida. Estou passando pela minha transformação e agora eu tenho a oportunidade de aprender mais e aplicar na minha vida”, garantiu a famosa.



Tati Zaqui esclareceu que a sua intenção não é necessariamente tornar-se coach, mas sim aplicar os ensinamentos na sua própria vida. A funkeira enfatizou que busca pela melhor versão de si mesma, após toda a trajetória que enfrentou nos últimos meses.



Para quem não sabe, a famosa já passou por diversas mudanças que foram desde terminar o relacionamento polêmico com Thomaz Costa até voltar para a igreja. Ela negou que abandonaria o funk, mas pretende aprimorar suas letras e não descarta iniciar no gospel.