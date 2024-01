Laudo aponta que ex de Karina Bacchi representa 'perigo' para o filho - Reprodução/Instagram

Laudo aponta que ex de Karina Bacchi representa 'perigo' para o filhoReprodução/Instagram

Publicado 24/01/2024 21:53 | Atualizado 24/01/2024 21:57

A briga judicial entre Karina Bacchi e Amaury Nunes ganhou um novo capítulo na última terça-feira (23). A defesa da apresentadora adicionou ao processo de reconhecimento de paternidade o laudo de uma psicóloga que atesta que o ex-marido da atriz representa "perigo" para Enrico, de 6 anos.

A criança foi concebida por fertilização in vitro, em uma produção independente Karina, antes de ter uma relação com o ex-marido. Vale lembrar que os dois viveram juntos por quatro anos e o fim do relacionamento foi anunciado em maio de 2022. Após o divórcio, o ex-atleta entrou na Justiça para reconhecer a criança como filho e ter direito a visitas, porém o pedido foi negado.

De acordo com informações reveladas durante o programa "A Tarde É Sua", da Rede TV!, o menino foi diagnosticado com estresse pós-traumático. Enrico passou por análise de um profissional de saúde mental.

"A psicóloga basicamente diz que, para o Enrico, a presença do Amaury representa perigo", disse um dos repórteres. "A psicóloga determina que não é bom para a criança voltar a ter contato com o Amaury".



"Durante todo o processo [de tratamento], quando a criança é questionada sobre a possibilidade de reencontrar o Amaury, mesmo que por pouco tempo ou de forma supervisionada, a criança nega veementemente, apresentando, em alguns desses questionamentos, expressões de medo", diz o documento obtido pelo programa.