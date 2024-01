Virginia Fonseca é dona da marca 'Wepink' - Reprodução / Instagram

Publicado 25/01/2024 08:26

Virginia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (25) para compartilhar uma triste notícia com seus seguidores. Isso porque a famosa perdeu um item de luxo que havia comprado recentemente e ficou inconformada.



"Nossa galera, estou muito chateada... comprei esse brinco aqui e perdi", confessou a dona da We Pink. O acessório em questão era de diamante e a influencer não conseguiu acreditar que perdeu a peça.



Enquanto lamentava a perda do brinco, o filho de Leonardo, ao fundo, tentava confortar a amada. "Vai achar, dentro do carro", disse ele esperançoso para a mãe de Maria Alice e Maria Flor. Mas Virginia Fonseca não compartilhou as expectativas do marido.



"Eu estou sem acreditar que fui burra assim. Diamante, véi... DIAMANTE. Perdi no safari, como que pode ser tão jumenta assim, mano", continuou a influenciadora, visivelmente frustrada com a perda do acessório.



Antes do incidente na África do Sul, a influenciadora desfrutou das férias, abandonando temporariamente sua dieta. Após um café da manhã farto, a famosa admitiu que exagerou na comida e abriu o zíper de sua calça, revelando a barriguinha. Vale lembrar que a empresária espera seu terceiro filho com Zé Felipe.