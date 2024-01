Vanessa Lopes cai no choro no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes cai no choro no BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 09:34

Vanessa Lopes, a influenciadora que abandonou o 'BBB 24', agora enfrenta uma tempestade familiar. A equipe da tiktoker tentou a desclassificação da famosa para preservar sua saúde mental, mas seus pais, Alisson Ramalho e Lica Lopes, foram contra.,desencadeando uma briga.



A coluna de Alessandro Lo-Bianco, "A Tarde é Sua", trouxe à tona mais detalhes sobre a relação conturbada da influencer com seus pais. Diante da notificação da equipe para desclassificação, os pais preferiram manter a influencer no reality, mesmo com indicativos de surtos psicóticos.



Os pais, Alisson e Lica, recusaram a intervenção da emissora, forçando a Globo a manter a neutralidade até a decisão final de Vanessa Lopes em deixar o programa. A atitude dos pais teria deixado os amigos e a equipe da tiktoker surpresos.



A saída não foi tranquila, pois uma grande discussão com os pais ocorreu devido à desistência. Amigos lamentam a falta de apoio emocional da família, ressaltando que parecem mais preocupados com o 'fracasso' no ‘BBB 24’.



Fontes afirmam que a tiktoker rompeu completamente com os pais e, atualmente, está morando com uma amiga, Clara, também influencer. O apoio de amigos, incluindo João Guilherme, se tornou fundamental para Vanessa Lopes.



A situação complicada se reflete na exclusão de todas as fotos com os pais nas redes sociais, já que a briga entre eles veio à tona esta semana. A reviravolta na vida da tiktokar continua a preocupar os fãs, já que ela continua desaparecida nas redes sociais.