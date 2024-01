Jornalista da Globo comete gafe durante jornal - Reprodução/Globoplay

Publicado 25/01/2024 21:56

A jornalista Ana Flor cometeu uma gafe ao vivo durante o jornal "Bom Dia Brasil", da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (25). A comentarista do Globonews falava sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocar uma reunião com o ministro Alexandre Silveira, quando trocou o nome do político.

Durante a matéria, a jornalista confundiu um executivo com o ministro do Supremo Tribunal Federal. "Lula atribuiu ao Ministro das Minas e Energia, o Alexandre de Moraes. Alexandre, desculpa… Alexandre… É… Mas eu esqueci o nome do ministro", admitiu.

A âncora do jornal, Ana Paula Araújo, rapidamente corrigiu o erro e brincou com a gafe para tranquilizar Ana Flor. "Alexandre Silveira é o ministro de Minas e Energias, Ana Flor. Às vezes, a gente se esquece mesmo, dá uns brancos", completou a apresentadora. Confira o momento abaixo: