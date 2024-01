Público fala sobre experiência de acompanhar as gravações do "The Masked Singer Brasil" - Divulgação/Globo

Publicado 25/01/2024 20:41

O retorno do programa "The Masked Singer Brasil", da TV Globo, não foi confortável para o público que acompanhou a gravação na emissora. Este ano, o cenário mudou, as cadeiras foram retiradas e a plateia ficou de pé por horas até o encerramento das filmagens.

De acordo com o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa 'A Tarde É Sua', da Rede TV!, uma das gravações teve 8 horas de duração. "A gente chegou lá na primeira gravação e não acreditamos. foram horas em pé, oito horas de gravação bem tumultuada e desordenada, precisou regravar muita coisa durante horas e só um lanche", relatou uma das participantes da plateia ao apresentador.

"Nos sentimos humilhados por termos que sentar no chão para nos alimentar", acrescentou. Ainda segundo o jornalista, a situação foi definida como “uma grande humilhação”.

Lo-Bianco afirma que conversou com executivos da emissora que trabalha na programação, que confirmou que as cadeiras devem voltar ao cenário nas próximas edições do programa.