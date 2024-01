Davi e Yasmin Brunet no 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

Publicado 26/01/2024 09:09

O confinamento no BBB 24 está esquentando e as atenções se voltam para a tensão entre Yasmin Brunet, Wanessa Camargo e Davi. Os desentendimentos entre o trio têm agitado as redes sociais, deixando os fãs intrigados com a modelo.



Em uma conversa com Wanessa Camargo, a ex de Gabriel Medina expressou seu incômodo com a presença de Davi em seu quarto, buscando justificar a situação. "Você fica falando desse negócio do quarto, mas é que ela pediu [para] ele começar a dormir lá no nosso quarto, porque o gnomo já não queria mais ele", começou a modelo.



"Eu nunca gostei dele, eu sempre tive problema pessoal com ele. Desde o início eu tive problema pessoal." declarou Yasmin Brunet. Porém, o discurso deixou muitos internautas surpresos, especialmente aqueles que relembraram momentos anteriores em que ela abraçou e elogiou Davi. O público resgatou o episódio, colocando em cheque o discurso da influencer.



"Lembro dela abraçada com o Davi e pedindo para ele nunca mudar o jeito dele, agora tá falando que sempre teve problemas com ele", apontou uma seguidora. "Nunca gostou dele quando ela saiu do paredão. Chorou e abraçou ele enquanto todos os caras colocaram ela. Abraçou ele e disse q ele era verdadeiro e pra não deixar ninguém nunca mudar o jeito dele', relembrou outra.



A repercussão negativa se acentuou, com usuários acusando Yasmin Brunet e Wanessa Camargo de adotarem um discurso preconceituoso. Críticas à suposta xenofobia e racismo surgiram, questionando a sinceridade da influencer e levantando debates intensos sobre as atitudes no reality.



"Racismo e xenofobia escondido, essas energias delas só não sente a do Rodrigo que tratou a Yasmin como pedaço de carne", criticou uma usuária. "A dona dos gatilhos que dorme com diabo e não tem medo", disse outra, em referência à cantora e ao marido Dado Dolabella.