Taylor Swift estuda processar responsáveis por geração de imagens falsas pornográficas por IAReprodução/Instagram

Publicado 26/01/2024 17:38

Taylor Swift planeja tomar medidas legais após sua imagem ser usada em conteúdos pornográficos falsos feitos por inteligência artificial. Nas fotos que circularam nas redes sociais, a cantora norte-americana aparece nua ou realizando atos sexuais.

"Está sendo decidido se será tomada alguma ação legal ou não, mas uma coisa está clara: essas imagens falsas geradas por IA são abusivas, ofensivas, exploradoras e foram feitas sem o consentimento ou o conhecimento de Taylor", informou uma fonte próxima à artista pop ao jornal britânico Daily Mail.

"A conta do Twitter que publicou as imagens não existe mais. É chocante que a rede social tenha sequer deixado no ar para começo de conversa. Essas imagens devem ser removidas de todos os lugares onde estejam e não devem ser promovidas por ninguém", completou.

Após as imagens ganharem repercussão nas redes sociais, os próprios fãs de Swift se mobilizaram para derrubar as publicações e perfis que continuam a compartilhar as fotos fakes.

Em uma das imagens que viralizaram no X, antigo Twitter, Taylor aparece nua, coberta por tinta vermelha e sendo apalpada por torcedores de futebol americano. Vale lembrar que atualmente a artista namora Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs.

Além disso, a rede social não incluiu um alerta nas postagens informando que as fotos que estão sendo compartilhadas são falsas.