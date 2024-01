Yasmin Brunet perde 100 mil seguidores após ser acusada de racismo - Foto: Reprodução

Publicado 26/01/2024 14:25 | Atualizado 26/01/2024 14:26



A modelo Yasmin Brunet causou polêmica ao expressar suas opiniões sobre Davi Brito e internautas não falam sobre outra coisa. Após conversas com Wanessa Camargo, Lucas Henrique e Michel na madrugada desta sexta-feira (26), a influenciadora causou.



As falas da influenciadora geraram polêmica nas redes sociais, causando certo cancelamento da modelo. Isso porque muitos usuários afirmam que a famosa está tendo um comportamento racista e controverso, deixando de segui-la no Instagram.



As críticas das influenciadoras à Davi desencadearam uma onda de reações negativas dos internautas e, segundo a página Fuxiquei BBB 24, Yasmin Brunet já perdeu mais de 100 mil seguidores. Os comentários também não são gentis com Wanessa Camargo, citando Dado Dolabella.



Para quem não sabe, a cantora confessou que o comportamento de Davi aciona gatilhos nela, e Yasmin concordou, revelando sua aversão ao participante. "Eu te entendo, eu já vivi isso também, talvez por isso eu nunca bati com ele, eu não gosto do jeito dele, da energia dele, tudo dele me incomoda", afirmou a modelo.



Telespectadores logo apontaram a suposta hipocrisia nas falas das sisters, destacando o assunto “racismo” no X. "Rodriguinho que fala mal dela, do corpo dela, não incomoda ela né. A gente sabe o que incomoda nelas", escreveu um internauta. "Que perseguição absurda! Chocada, pra mim isso tem outro nome". criticou mais um.



"Vamos mostrar pra Yasmim e Wanessa o quanto elas estão erradas em suas atitudes!", pediu um seguidor. "Wanessa falando de gatilhos e namora o Dado! A hipocrisia tem memória curta mesmo. O gatilho que você tem, trouxe de casa querida. Vai se tratar!", sugeriu outra.