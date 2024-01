Karoline Lima - Reprodução / Instagram

Karoline LimaReprodução / Instagram

Publicado 26/01/2024 10:57 | Atualizado 26/01/2024 11:43

Karoline Lima surpreendeu os fãs ao compartilhar, nesta sexta-feira (26), a indireta recebida de uma seguidora com ciúmes. A mensagem questionava se a modelo aceitava homens casados em seu perfil, citando o nome de Cleberson Ricardo.

“Você aceita homem casado no seu perfil? O Cleberson Ricardo é casado, para o seu interesse, tá?”, disse a seguidora. Karoline, que se recupera de uma cirurgia plástica, não compartilhou possível resposta, apenas brincando com os internautas: “Bom dia”.

A situação inusitada não passou despercebida pelos seguidores, que ficaram curiosos sobre a reação de Karoline. Após a ‘bronca’, a influencer adotou uma abordagem descontraída, compartilhando uma enquete para os homens casados que a seguem.

As opções de resposta divertidas incluíam: "Minha mulher autorizou" ou "Ela não sabe, errei, fui moleque". Seguidoras também participaram da enquete, algumas autorizando os maridos a seguir a influenciadora. Uma delas brincou: "Só pela rainha".

Entre as respostas, outra fã relatou que deu a autorização, mas com a ressalva de não poder curtir. "Cada uma com suas regras", respondeu Karoline. Uma seguidora revelou uma condição específica e a famosa brincou: "Se passar mais de 1 segundo vendo minha cara, aguarde a DR".