Web aponta racismo em perseguição de Wanessa e Yasmin a Davi - Foto: Reprodução

Web aponta racismo em perseguição de Wanessa e Yasmin a Davi Foto: Reprodução

Publicado 26/01/2024 10:37 | Atualizado 26/01/2024 11:00

A manhã desta sexta-feira (26) foi agitada nas redes sociais, com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet no centro das atenções. As duas protagonizaram uma noite de reclamações e teorias contra o participante Davi Brito no "BBB 24", chegando ao ponto de tentarem armar para excluí-lo do quarto.



Em uma conversa tensa, Yasmin Brunet afirmou: "Não, Wanessa, por favor. Vamos ficar no Magia. Magia é o nosso quarto, ele que tem que sair de lá. A gente não vai sair". A cantora, por sua vez, rebateu: "Ele não vai sair de lá". Mas o incômodo das famosas com o brother causou revolta nos internautas.



Além de deixar a web em alerta, a situação gerou debates acalorados entre os brothers. "Ele é tão participante quanto todo mundo”, afirmou Marcus. A movimentação continuou com as sisters convocando uma reunião no quarto Magia, decidindo fazer um revezamento e Wanessa se deitando no quarto Gnomo, longe de Davi.



A repercussão nas redes foi imediata, com a hashtag "racismo" nos trends do X, antigo Twitter. "São tantas colocações sem cabimento, sem sentido algum, destilando falsas acusações sobre o Davi e envolvendo assuntos sérios, que chega a ser vergonhoso assistir ao que está sendo disseminado", afirmou um usuário. "O que o Davi fez tanto pra essa Yasmin pra ela dizer isso e dessa forma?", questionou outro, inconformado.

Os internautas não foram os únicos a se manifestar contra as falas e ações de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, a ex-BBB Gleici Damasceno também criticou as influenciadoras. "Essas meninas estão é sendo racistas, pronto, falei", escreveu ela, abrindo o jogo.