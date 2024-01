Deborah Secco participa do podcast de Carla Diaz - Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2024 11:57

A atriz Déborah Secco entrou na discussão sobre a situação de Davi Brito no BBB 24. Comparando os comportamentos dos participantes com outras edições da casa mais vigiada do Brasil, a famosa opinou sobre os ataques que o brother vem recebendo.



Enquanto as participantes Yasmin Brunet e a Wanessa Camargo aparentam estar contra o brother e o querem fora do quarto magia, a artista se manifestou contra o comportamento das famosas. Déborah Secco se juntou aos internautas que não concordam com as críticas que o Davi vem recebendo no reality show.



“Eu fico me perguntando o que seriam dessas pessoas do BBB24 que falam que Davi é mal-educado, agressivo, só por ser reativo ao que falam dele com uma Karol Conka lá dentro, com um Gil do Vigor…”, começou a atriz.



Em seguida, a famosa continuou citando participantes e cenas polêmicas de outras edições do reality. “[Gil] falando que não vai perder para ‘basculho’, gritando e brigando com a Poca, com o Babu e a Guerra do Feijão, com vários participantes das edições antigas falando atrocidades em briga", relembrou a atriz.



Por fim, a ex de Dado Dolabella concluiu que as participantes do BBB 24 não suportariam tais situações: “Elas não iriam aguentar, iriam surtar. Não acho que Davi tenha feito nada para despertar o ódio da casa dessa forma. E mais uma vez só fortalecendo o menino, porque se isso for para edição o Brasil já o vê como perseguido e o favoritismo aumenta", escreveu a atriz nas redes sociais.