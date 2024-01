Ana Clara e Angélica ?brigam? para comandar programa na grade da Globo - Foto: Reprodução

Publicado 26/01/2024 12:26

O programa Estrela da Casa, novo projeto de Boninho, está nos últimos preparativos. Com previsão de estreia em agosto de 2024, entre as decisões cruciais está a escolha do apresentador para a atração. A ex-BBB Ana Clara e a atriz Angélica surgem como as principais sugestões.



Boninho vê em Ana Clara uma forte candidata, considerando sua base sólida de apoiadores, tanto internos quanto nas redes sociais. A ex-BBB já teve experiências em programas como Vídeo Show e A Eliminação, o que contribui para sua indicação.



Apesar da preferência de Boninho, a cúpula da Globo inclina-se para Angélica como apresentadora do Estrela da Casa. A emissora acredita que a esposa de Luciano Huck, com seus 24 anos de história na empresa, possui uma aceitação maior.



Porém, Angélica, ao comentar sobre um possível retorno à Globo em 2024 durante o programa Roda Viva, não detalhou o projeto, mantendo um ar de mistério. "Tem [um novo projeto], mas eu não posso falar. Não está nem roteirizado", disse ela.



“Se a gente fala, acaba que sei lá… Aí vem minha espiritualidade querendo manter tudo no segredo", brincou a famosa, com expectativas para a futura atração. Na época, Angélica não indicou que disputaria o comando do programa com Ana Clara.



Com a estreia se aproximando, a definição do apresentador do Estrela da Casa promete ser revelada nos próximos meses. Vale lembrar que ambas as apresentadoras possuem trajetórias marcantes, embora Angélica seja ‘mais velha de casa’.