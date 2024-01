Após falar de Hariel, Rodriguinho questiona sucesso de MC Poze: ?Não conheço? - Foto: Reprodução

Publicado 26/01/2024 15:00 | Atualizado 26/01/2024 15:01

Após suas declarações controversas sobre os cantores Hariel e Matuê, Rodriguinho agora mira suas críticas para a carreira do MC Poze. Em conversa com Juninho e Fernanda, ele questionou a visibilidade das músicas do famoso.



"Qual música que o Poze tem que o Brasil inteiro conhece?", começou Rodriguinho, iniciando uma polêmica em torno do sucesso do artista. Juninho então confronta o pagodeiro, citando que “Poze tem músicas para caralh*”.



Mas Rodriguinho não recua: "Não estou falando de nicho. Que o Brasil inteiro conhece. Eu não conheço nenhuma", afirmou ele. Diante da afirmação de que "está do pagode", Rodriguinho se mantém firme em sua posição.



"Não, não fala isso, eu sou músico, eu conheço tudo", destacando sua experiência e conhecimento na área musical. Juninho então reconhece que ele é produtor e “é sua obrigação” saber um pouco de tudo. Fernanda lembra que são 32 anos de experiência.



"Porque o que eu estou falando hoje é uma música muito nichada, entendeu? [...] E está tudo bem, todo mundo é explodido, mas é num nicho”, concluiu Rodriguinho.