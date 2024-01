Bianca Andrade, também conhecida como 'Boca Rosa' - Reprodução / Instagram

Publicado 27/01/2024 10:40 | Atualizado 27/01/2024 10:41

Na noite desta sexta-feira (26), Bianca Andrade aproveitou a vida noturna londrina numa balada local. Em seu Instagram, a empresária compartilhou um vídeo contagiante dançando ao som do funk, revelando todos os detalhes de seu look escolhido para a ocasião.



"Hoje estou para o crime... tá um frio de lascar, mas amarrei o meu top e meti uma argola. Se uma mulher te paquerar no rolê e estiver de argola, você reaja!”, pediu a famosa, sorrindo. Em seguida, ela perguntou aos fãs: “Estou bonita?".



A influenciadora de 29 anos surpreendeu com uma combinação básica: calça jeans, cropped, casaco oversized e uma bolsa tiracolo. No entanto, o destaque ficou por conta dos acessórios e make da famosa, que ela fez questão de mostrar em frente ao espelho.



Para quem não sabe, Bianca Andrade revelou ter recebido um conselho peculiar de ninguém menos que Anitta. A cantora sugeriu que a ex-BBB vivesse affairs com gringos para aprimorar seus conhecimentos em idiomas. Uma dica que, sem dúvida, deixou a noite da influencer ainda mais agitada.