Rodriguinho está no elenco do 'BBB 24'Reprodução / TV Globo

Publicado 27/01/2024 13:09

"Quando eu fiz o nevou, era só eu que tinha o nevou. Hoje tem o ‘nevou’. Inclusive, toda vez que eu vou na sua cidade, eu acabo com a sua cidade, porque eu sou o nevou… Entendeu?”, o famoso explica enquanto Pitel protesta.



“Pergunte lá no oráculo, vai lá na porta que eu do oráculo. Rodriguinho no oráculo. Já foi lá, né? Você sabe o que eu tô falando. Então fica quietinha, fica. Oráculo, bebê... Vai pra você pintar o seu cabelo. Adoro aquele povo fantástico de Maceió", afirmou Rodriguinho.



Nos comentários da publicação que divulgou a afirmação do pagodeiro, internautas se divertiram com as falas do famoso. “BELO VENDO ISSO!”, debochou um usuário. “Naldo beni é vc ? (risos)”, brincou outro. “Ele deve ser irmão do Naldo, só pode!”, apontou mais um. “A participação desse cara no BBB tem explicação pra sua carreira musical”, refletiu outro.



Vale lembrar que recentemente o famoso viralizou nas redes sociais por afirmar que cantores como Hariel e Matuê não são conhecidos. Ele chegou a declarar que os artistas não seriam chamados para apresentar no BBB porque ninguém conhecia suas músicas. Já nesta sexta-feira (26), o pagodeiro falou que não conhece “nenhuma música” do MC Poze.