Jojo Todynho detona Wanessa: ?Não come carne de bicho, mas quer comer de humano?Foto: Produção

Publicado 27/01/2024 15:40

As polêmicas envolvendo as falas de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo no BBB 24 continuam repercutindo intensamente. A cantora Jojo Todynho, que já havia defendido a modelo de ofensas anteriores, decidiu se pronunciar sobre a situação que envolve Davi Brito, participante do reality.



Durante o 'Mesacast BBB' desta sexta-feira (26), Jojo Todynho fez questão de expressar seu apoio a Davi e criticar abertamente as atitudes de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. "Tem coisas que não dá para defender, porque são certos tipos de atitude que não dá para engolir. Se fosse o contrário, iam pintar de machista, entre outras coisas”, afirmou a funkeira.



Jojo destacou que o comportamento da ex de Gabriel Medina e da filha de Zezé Di Camargo não pode ser tolerado. "Eu fui a primeira, como tantas outras mulheres, a ir pra internet e defender Yasmin, e eu estou sendo a primeira a vir aqui e falar que a atitude da Yasmin tá muito feia junto com a Wanessa”, afirmou.



A funkeira não parou por aí e detonou a cantora: “Wanessa não está comendo carne de bicho, mas está querendo comer carne humana", disparou Jojo Todynho, surpreendendo os demais apresentadores. A famosa então comentou como Yasmin Brunet pode ser cancelada ao seguir os passos da sister.



A famosa ressaltou: "E é isso, se eu tiver que hablar eu hablo mesmo, está muito feio! Se Yasmin continuar indo na onda de Wanessa, [...] vai continuar dando tiro no pé e vai se queimar aqui fora! [Ela] tinha tudo pra ganhar, mas é daí pra pior”, concluiu Jojo.