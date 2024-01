Whindersson Nunes vive affair com ex de Rennan da Penha na Tailândia - Foto: Reprodução

Whindersson Nunes vive affair com ex de Rennan da Penha na Tailândia Foto: Reprodução

Publicado 28/01/2024 20:04

Parece que Whindersson Nunes e Lorena Maria, ex-namorada do funkeiro Rennan da Penha, estão vivendo um romance. O casal foi flagrado juntos durante uma viagem para a Tailândia.



Sem mostrar que estão na companhia um do outro, Lorena e Whindersson têm compartilhado em suas redes sociais pontos turísticos do país asiático.



Após circular fotos dos dois juntos, Lorena fez piada e aumentou ainda mais os rumores de um possível romance entre ela e o influenciador. “Em todo lugar, alguma coisa me chamando de palmiteira”, escreveu ela, vale lembrar que o termo “palmitagem” é usado para fazer referência a pessoas negras que se relacionam com brancos.