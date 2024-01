Morre Vânia Nonnenmacher, mãe de Gisele Bündchen - Foto: Reprodução

Publicado 28/01/2024 15:53



Vânia Nonnenmacher, mãe de Gisele Bündchen, morreu neste domingo (28), aos 75 anos. Segundo informações da jornalista Kelly Matos, do GZH, ela estava internada em um Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para o tratamento de um câncer.



Morando na Flórida, nos Estados Unidos, Gisele não se manifestou sobre o assunto. O que se sabe é que a famosa já sabia do agravamento da doença de dona Vânia, e que, no início deste ano, esteve no Brasil para visitá-la.



Além da top brasileira, dona Vânia deixa outras cinco filhas (Patrícia, Rafaela, Graziela, Gabriela e Raquel), além de netos e o viúvo, o sociólogo e escritor Valdir Bündchen, de 74 anos.



O velório está marcado para acontecer na manhã desta segunda-feira (29/1), em Porto Alegre.