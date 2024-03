Sabrina Sato com fantasia inspirada no filme Noiva em Fuga - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato com fantasia inspirada no filme Noiva em FugaReprodução / Instagram

Publicado 01/03/2024 13:39 | Atualizado 01/03/2024 13:45

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, surgiu com uma fantasia inspirada no filme "Noiva em Fuga", nesta sexta-feira, e acabou surpreendendo os seguidores no Instagram. A apresentadora, que recentemente assumiu o namoro com Nicolas Prattes, de 26, escolheu a obra protagonizada por Julia Roberts para criar um look dentro da temática do próximo "The Masked Singer Brasil", que vai ao ar no domingo.

fotogaleria

"'Noiva em Fuga'! Clássicos do cinema, esse domingo, no 'The Masked Singer Brasil'", avisou a artista, que no registro aparece com um vestido branco repleto de babados, além de um véu volumoso e tênis de corrida no pé.

Nos comentários, inúmeros seguidores aproveitaram para opinar sobre o figurino escolhido por Sabrina. "Noiva mais linda!", opinou uma admiradora. "Pensei que ia casar", surpreendeu-se outro. "Cadê meu convite do casamento?", brincou uma internauta. "A mais linda", concluiu outra.