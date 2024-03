Amanda Meirelles relata perrengue em praia no Rio - Reprodução do Instagram

Amanda Meirelles relata perrengue em praia no RioReprodução do Instagram

Publicado 01/03/2024 15:01 | Atualizado 01/03/2024 15:03

Rio - Amanda Meirelles, campeã do "BBB 23", passou por um grande susto nesta quinta-feira. A médica estava em um quiosque da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, quando percebeu uma grande correria. No Instagram Stories, a influenciadora digital contou que bandidos faziam assaltos à mão armada próximo ao local que estava e deu mais detalhes da situação.

fotogaleria

"Passei por uma situação que não recomendo. Estava num quiosque na praia e de repente vi uma galera correndo. Comecei a correr junto, pensei: vai que é arrastão... O pessoal escondendo bolsa dentro da geladeira e eu comecei a correr", afirmou.

"De repente, pensei: 'não paguei a conta'. Voltei! Quanto vale a gente ser honesta nessa vida? Descobri que estava tendo assalto a mão armada ali. O pessoal saiu assaltando todo mundo que estava na parte da rua do quiosque... Juro, foi um susto!", completou.