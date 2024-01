Solange Almeida fala sobre desejo de ser mãe aos 50 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2024 13:14

Rio - Solange Almeida, de 49 anos, revelou, nesta sexta-feira, que pretende ter mais um filho após o Carnaval 2024. A cantora, que já é mãe de Sabrina, Rafael Almeida, Estrela Sâmara e Maria Esther, explicou que coletou óvulos há 10 anos e, agora, espera gerar o quinto herdeiro aos 50 anos de idade.

"Todo mundo sabe, eu sempre externei essa coisa de ser mãe. Amo ser mãe. Estou me preparando para agora, depois do Carnaval, ser mãe novamente. Está tudo encaminhando, estou fazendo todo o tratamento bonitinho", iniciou a loira em uma entrevista ao programa "Encontro", da TV Globo.

"Já tinha colhido os óvulos há 10 anos, estavam congelados. E agora está o embrião pronto. Se Deus quiser, depois do Carnaval, vou ser mãe aos 50. Vivendo um momento incrível", celebrou.

Na sequência, Solange explicou que será seu primeiro filho com o atual marido, Monilton Moura, com quem é casada desde 2020. "Vai ser meu quinto filho e vai ser o primeiro do Monilton. Estou me preparando", afirmou.



"Tem gente que diz: 'Você é louca'. Louca de jeito nenhum. Amo a fase de gerar, ver a barriga crescer, de cuidar. Não deixo ninguém tocar", finalizou, aos risos.