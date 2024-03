Lore Improta compartilha registros em Safari ao lado de Léo Santana - Reprodução

Publicado 06/03/2024 20:03

Rio - Lore Improta compartilhou, nesta terça-feira (5), registros em um Safari da África do Sul ao lado do amado, Léo Santana. Em seu Instagram, a influenciadora, que está aproveitando uns dias de férias ao lado do cantor, falou sobre a experiência no local.

fotogaleria

Mais um dia incrível de Safari por aqui. Hoje vimos animais que não tínhamos encontrado antes. Uma mistura de medo com paz (risos). Experiência inesquecível!", escreveu na legenda da publicação. "Experiência única.. e tinha que ser ao teu lado. Love you, baby ['Te amo, bebê', em português]", comentou Léo.

Em seu story, Lore deu mais detalhes sobre como é a relação com os animais no Safari. "Aqui não tem nada de medicamento, aqui eles vivem no habitat natural deles. Então, tem muitas perguntas tipo: 'Ah, e se os animais avançarem? O que é que vocês fazem?'. A gente só pode ficar parado. A gente não pode fazer nada, nenhum movimento brusco. Eles não arrancam o carro, não aceleram, porque eu pensei que se acontecesse alguma coisa eles iriam fazer isso, não fazem. Ficam com o carro parado. Eles não intervém na vida do animal", contou.

