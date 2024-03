Anderson Leonardo está internado em hospital da Barra da Tijuca - Reprodução/Instagram

Rio - Em tratamento contra um câncer raro , Anderson Leonardo, 51 anos, vocalista do grupo Molejo, está internado desde o dia 27 de fevereiro no hospital Unimed na Bara da Tijuca, Zona Oeste, para tratar fortes dores que começou a sentir após passar por sessões de radioterapia.

O artista postou uma foto nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (6) em que aparece se alimentando com a ajuda da mãe, dona Jorgélia, e a música "As Coisas que Mamãe Ensinou", de Leci Brandão. Segundo a assessoria de Anderson, ele passa por bateria de exames, está em observação e não tem previsão de alta.

"Ele fez radioterapia durante uma semana, mas não tem correlação. A dor é relacionado ao tumor, infelizmente. Foi uma crise com dores extremamente fortes", contou a assessora.

Ele está internado no quarto e emocionalmente bem. "Ele está conversando, quer sempre saber do trabalho, mas está lá para amenizar a dor. Estão vendo uma questão de bloquear o nervo para que ele não sinta tanta dor. Mas estamos aguardando os resultados dos exames, um laudo, para poder passar uma coisa mais específica".

O vocalista do grupo de pagode foi diagnosticado com um câncer inguinal, na região da virilha em outubro de 2022. Cinco meses após celebrar a cura do câncer, ele precisou retomar o tratamento