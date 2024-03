Ludmilla e Brunna Gonçalves falam sobre segundo dia do navio 'Numanice' - Reprodução / Instagram

Publicado 06/03/2024 17:41 | Atualizado 06/03/2024 17:58

Rio - Ludmilla e a sua mulher, Brunna Gonçalves, aproveitaram o segundo dia de festas no navio "Numanice", cruzeiro musical da cantora. Através do Stories no Instagram, o casal contou que a diversão foi tanta que estão sofrendo as consequências nesta quarta-feira (6).

Lud se declarou para Belo após o cantor fazer um show particular para ela e seus amigos. "Você me faz muito feliz com sua presença, sua voz, com suas músicas, te amo", disse. "O tanto que a gente se divertiu ontem não tá escrito. Foi muito bom", completou.



A cantora ainda mostrou a situação do seu cabelo após aproveitar muito. A lace de Lud acabou descolando da cabeça. "Olha o estado que essa lace ficou de tanto que eu curti esse navio ontem", escreveu.



Brunna contou que acabou perdendo a festa da noite e lamentou: "Ontem eu simplesmente sumi dos Stories. Vivi tanto, mas tanto, mas tanto, que não lembro nem como voltei pra cabine. Nós passamos a tarde inteira na piscina, não lembro nem como cheguei na cabine. Simplesmente perdi a festa da noite. Tá bom para vocês? Perdi a festa".



O cruzeiro acontece dos dias 4 até 8 de março.