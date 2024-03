Aline Campos e o namorado, Felipe Von Borstel - Reprodução do Instagram

Publicado 14/03/2024 14:41 | Atualizado 14/03/2024 16:47

Rio - Aline Campos e o namorado, Felipe Von Borstel, posaram para uma série de fotos durante uma trilha pela Pedra Bonita, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (14). Em uma das imagens publicadas pela atriz, que está no elenco do filme "Farofeiros 2", no Instagram, o casal aparece dando um beijinho.

"Minha cidade tem a cara do verão. Qual trilha você mais ama do Rio de Janeiro ou a que você mais quer fazer?", perguntou a dançarina aos seguidores. A beleza da influenciadora digital não passou despercebida pelos fãs, que a encheram de elogios. "Maravilhosas", disse um fã. "Linda demais", comentou outro.

Nos stories, Aline falou sobre a atividade e incentivou que as pessoas conhecessem o local. "Um monte de gente mora no Rio de Janeiro e nunca fez uma trilha aqui. E essa trilha aqui é pra todo mundo. É nível iniciante. Na verdade, tem duas trilhas: a que é mais turística, ela é muito tranquila, você pode fazer no seu ritmo ou acelerando que nem a gente", avisou. "Não tem desculpa para ser de feliz. É de graça", completou.