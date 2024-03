Henri Castelli - Divulgação/Rede Globo

14/03/2024

Rio - Henri Castelli revelou ao público nesta quarta-feira (13) que enfrenta um problema na fíbula, que é um osso da perna, enquanto mantém a sua participação na " Dança dos Famosos ". O ator deu início a um tratamento para se recuperar e conseguir continuar na competição. Ele foi alvo de comentários negativos de internautas que disseram que ele "parecia perdido" em sua estreia.

"A gente tem ensaio hoje, a gente grava daqui a pouco, domingo está chegando. Eu continuo estudando a coreografia no texto, não existe recuar. Foguete não dá ré, a gente vai para cima, do jeito que dá, com todos os cuidados possíveis. Eu prometo para vocês evolução e superação. Eu quero mostrar o melhor de mim", disse ele.

Na sequência, fez questão de continuar tranquilizando os fãs. "Podem esperar o melhor do nosso grupo, a coreografia está incrível. Garanto que vocês vão se divertir muito. Que Deus abençoe todos. Tenho certeza de que Ele está aqui nos protegendo, vendo nosso esforço. É sobre superação, aprendizado para minha carreira. Não sou bailarino, estou tentando dar o meu melhor para evoluir e mostrar o melhor para vocês e para mim mesmo", acrescentou.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Henri também mostrou um pouco do tratamento de fisioterapia. Ele apareceu deitado enquanto o fisioterapeuta cuidava da área lesionada. "Quero compartilhar com vocês as alegrias e dores, medos e ansiedades que fazem parte da vida de todos nós. Então, sem lamentações, vamos cuidar e fazer o nosso melhor, porque não podemos parar. Podemos chorar e sofrer, mas devemos lutar e buscar vencer, sem deixar o cansaço nos derrotar, nem o desânimo ou o preconceito nos dominarem. É assim que alcançamos a felicidade", concluiu.