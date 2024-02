Thalita Morete e Henri Castelli estão confirmados no ’Dança dos Famosos’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/02/2024 11:19 | Atualizado 29/02/2024 11:48

Rio - Talitha Morete e Henri Castelli estão confirmados no elenco da nova edição do quadro "Dança dos Famosos', do "Domingão com Huck", da TV Globo. A novidade foi revelada durante o "Mais Você", desta quinta-feira. Na atração, os dois falaram sobre o desafio e se mostraram bastante animados.

"Estou muito feliz com esse convite. Passa um filme na minha cabeça. Entrei na Globo, 14 anos atrás, no 'Domingão', então é um programa muito especial para mim...Fiquei mais de três anos com o Fausto, então, voltar hoje, no Dança, é muito especial. Luciano, obrigada pelo convite. Vou me dedicar muito! Estou feliz da vida, não estou nem acreditando!", avisa Talitha, que ao lado de Fabricio Battaglini, assume o comando do matinal durante as férias de Ana Maria Braga.



Henri brincou sobre a ansiedade de participar do quadro. "Não durmo há três meses", disse ele, aos risos. O ator também contou como surgiu o convite para participar do 'Dança dos Famosos'. "Veio no primeiro 'Dança', mas com a correria de gravar novela... Até porque eu tinha o medo mesmo. Dá medo de fazer. A gente se arrisca. É desafiador", contou o ator, que disse que estava morando nos Estados Unidos.

Priscila Fantin foi a grande campeã da última edição do Dança dos Famosos. A atriz disputou a final com as atrizes Rafa Kalimann e Carla Diaz.