Chrigor recebe alta hospitalarReprodução do Instagram

Publicado 14/03/2024 12:23

Rio - O cantor Chrigor, de 49 anos, recebeu alta de um hospital de São Paulo, nesta quinta-feira (14). O cantor havia dado entrada na unidade de saúde na última semana após sofrer um mal-estar. Em uma publicação feita no Instagram, o ex-vocalista do Exaltasamba informou que está em casa e atualizou os fãs sobre seu estado de saúde.

"Estou de alta, meus amores. Já estou em casa, fiz check-up e está tudo bem, graças a Deus. Agradeço todas as mensagens de carinho. Beijos e abraços", afirmou o artista. Os fãs do artista celebraram a recuperação dele. "Boa notícia!", reagiu um admirador do pagodeiro. "Os palcos te aguardam", afirmou outro.