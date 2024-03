Ao lado do pai, Vanessa Lopes deixa academia em São Paulo - Leo Franco/ Agnews

Ao lado do pai, Vanessa Lopes deixa academia em São PauloLeo Franco/ Agnews

Publicado 14/03/2024 16:02

Rio - Vanessa Lopes foi vista deixando uma academia no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, nesta quinta-feira (14), de braço dado com o pai, Alisson Ramalho. Afastada das redes sociais desde que desistiu do "BBB 24" ao apertar o botão no programa, a influenciadora teve que passar por um tratamento psiquiátrico.

fotogaleria

Em participação recente no 'Altas Horas', Vanessa compartilhou que ainda se sente assustada com o diagnóstico que recebeu assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil.

"Admitir que a gente está doente é um pouco assustador, mas faz parte do processo, do tratamento. É um processo. Eu ainda estou em tratamento. Estou bem, mas quero ficar melhor ainda", disse.

Ela revelou que se manter afastada da internet e sem trabalhar faz parte de seu tratamento e falou ainda que não tem noção da proporção de sua participação no programa.

"Eu agora estou dando um tempo. Faz parte do meu tratamento ficar longe das redes sociais", contou. "Só para avisar, eu tenho um atestado para estar aqui. Conversei muito bem com meu médico e parte do meu tratamento é não trabalhar e não voltar para as redes sociais. Eu nem entendo a dimensão de tudo o que aconteceu, porque não pude entrar nas redes sociais", completou ela.

"É um processo, e eu estou indo lentamente, tenho um tempo para isso. Durante muitos momentos eu sentia que eu não tinha tempo, e eu tenho. É tudo muito imediato e às vezes é muita informação para uma pessoa só. É bom tirar um tempo para se cuidar", afirmou.