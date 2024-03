Gabi Luthai - Reprodução/Instagram

Gabi LuthaiReprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 11:48

Rio - Gabi Luthai compartilhou nas redes sociais nesta quarta-feira (13) um relato sincero sobre momentos difíceis que passou na sua batalha contra a depressão, pelo menos da perda de um dos filhos que espera com seu marido, Teo Teló, irmão de Michel Teló. Ela está grávida.

Ela explicou que após a perda do filho , passou 20 dias chorando e que decidiu se afastar das redes sociais para cuidar de sua saúde mental, mesmo precisando de dinheiro. A cantora e influenciadora digital até abriu mão de oportunidades de trabalho e afirmou que foi algo necessário.

"Não fazia nada além de chorar… Me arrastava para fazer as coisas, até que achei melhor 'sumir' das redes por um tempo. Deixei de ganhar dinheiro, mesmo precisando, e arquei com as consequências disso. Cumpri com os contratos que já estavam fechados e tive um hiato! Só te falo isso", disse ela.