Marina Ruy Barbosa compartilha fotos na Coreia do SulReprodução / Instagram

Publicado 14/03/2024 09:52

Rio - Marina Ruy Barbosa desembarcou em Seul, na Coreia do Sul, após um período de descanso no Caribe. Em fotos e vídeos publicados nas suas redes sociais, a atriz exibiu imagens da cidade, posou em cenários turísticos e exibiu uma bolsa de grife no valor de cerca de R$ 23 mil.