Junior Lima circula pelo aeroporto Santos Dumont - Adão / Agnews

Publicado 14/03/2024 10:49

Rio - Junior Lima, de 39 anos, embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, na noite desta quarta-feira, e não passou despercebido pelos fãs. Simpático, o irmão de Sandy atendeu aos pedidos de fotos de seus admiradores no local. Ao notar que estava sendo clicado por um paparazzo, o cantor posou para alguns cliques. Na ocasião, o artista usava um look básico, composto por calça jeans, tênis, camisa preta e óculos.

