Junior relembra incêndio durante viagem de férias - Reprodução do Instagram

Publicado 13/03/2024 10:44 | Atualizado 13/03/2024 11:32

Rio - Junior Lima participou da nova temporada do "Que História é essa, Porchat?", do GNT, e recordou um incêndio provocado por seu pai, Xororó, durante as férias da família no período pós-pandemia. Na ocasião, o cantor estava com a mulher, Monica Benini, os filhos, Sandy, Lucas Lima - que na época estavam casados-, o sobrinho, os pais e os sogros no rancho do primo. Animados com a viagem, eles combinaram de fazer pizza na área gourmet do local. Só que nem tudo saiu como o esperado.

Lucas e os primos de Junior decidiram dar um passeio de lancha com a cozinheira e outra profissional que trabalhavam com eles. Xororó tomou a iniciativa de cozinhar. "Essa parte onde tem o forno de pizza, é uma área gourmet... Uma construção nova. No teto tinha troncos de madeira e um forro sintético que imitava palha", declarou o artista.

Momentos depois, Xororó chamou o Junior, que estava tocando violão, para dar uma forcinha a ele. "Ajuda o pai a apagar um fogo?", pediu o sertanejo. "Quando olhei para o teto tinha uns seis metros de labareda lambendo a área gourmet. Eu olho para o lado e tinha uma piscina e toalhas ao redor. Enxarquei e sai correndo para jogar no teto. A toalha era enorme e ficou muito pesada", relatou o irmão de Sandy.

Junior tentava jogar as toalhas para o alto, mas não conseguia alcançar o teto por causa do peso. Em meio a tudo isso, Xororó procurava por um extintor e tentava colocar uma mangueira na torneira, mas a força da água era pouca. Junior subiu em uma bancada e continuou jogando a toalha para o alto para tentar conter as chamas. Enquanto isso, Mônica, mulher do cantor, estava com fone de ouvido saudando o sol, Sandy se maquiava e o sogro dele procurava wi-fi.

Desesperado, o cantor seguia tentando apagar o fogo. Nisso, a mulher dele percebeu a situação e pediu ajuda. "Minha mãe (Noely) me deu toalhas mais leves e eu consegui jogar com mais facilidade... Quando ficou apenas uma brasa, eu sai correndo em busca de ajuda, fui até o quarto da Sandy e perguntei pelo Lucas", relembrou. Ela disse que ele estava no barco.

Os dois saíram correndo e ele terminou de apagar o fogo. "Eu chorava", comentou. Nesse momento, Junior ouviu a lancha chegar com Lucas e as funcionárias. "Minha mãe e irmã já estavam limpando tudo... Começou a chegar a galera, todo mundo bêbado", contou. O cantor, então, explicou para a mulher do primo sobre o incêndio. "Lucas do lado rindo. Entraram na cozinha, eles olhando o telhado estragado...". Neste momento, Sandy, que estava na pia lavando a louça, olhou séria para o marido que não parava de rir. "Ali começou tudo", brincou Junior, sobre a separação dos dois.



Teve pizza





O @Junior_Lima tentando lidar com um incêndio e o @FabioPorchat

relembrando a época de ouro de Sandy&Junior #PorchatNoGNT pic.twitter.com/ygYYIuKDBJ — Canal GNT (@canalgnt) March 13, 2024 Mesmo depois do susto, Xororó quis fazer a pizza. Mas, antes, Junior precisou ir a um quartinho, que tinha atrás do forno, buscar algo e se surpreendeu com o que tinha guardado lá. Eram botijões de gás, gerador de energia com gasolina e uma caixa de isopor derretendo em cima do forno. "Foi um livramento atrás do outro". Por fim, Junior declarou: "A pizza estava sensacional!", concluiu.