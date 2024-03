Gabriel Costa, filho de Gal Costa, em entrevista ao Fantástico - Reprodução

Publicado 14/03/2024 10:13 | Atualizado 14/03/2024 10:19

Além disso, Gabriel pede que os restos mortais da mãe sejam transladados do Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo, para o Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul no Rio, para que Gal fique ao lado da mãe, Mariah Costa Penna, no jazigo da família.

Gabriel foi adotado por Gal quando a cantora tinha 60 anos e ele apenas 2. A intérprete o conheceu em um abrigo, no Rio. Em muitas entrevistas, Gal Costa falou sobre o desejo de ser mãe e sobre como sua vida mudou depois que conheceu Gabriel.

Ao "Fantástico" em 2022, o jovem contou como a mãe era com ele. "Ela era muito melosa. Muito grudenta. Eu falava: 'Mãe, pelo amor de Deus. Tinha umas horas que eu queria ficar na minha de boa, quietinho, e ela já chegava grudando, abraçando, beijando. Eu falava: 'Mãe, pelo amor de Deus'", relembrou.

Reinvidica herança

Ainda de acordo com Monica Bergamo, Gabriel reivindica na Justiça os direitos à herança deixada por Gal, já que Wilma pede o reconhecimento da união estável com a cantora, alegando que as duas mantiveram um relacionamento durante mais de 20 anos, para ter direito a metade dos bens deixados por ela. Caso seu pedido seja aceito, Petrillo passa a ser inventariante do espólio, o que quer dizer que ela será administradora da herança. No processo, Wilma também pede a guarda de Gabriel. A defesa do jovem, no entanto, alega que Wilma atuava apenas como empresária da cantora e madrinha dele. Por isso, partilha de bens deve ser discutida.

Polêmicas

No meado do ano passado, a revista "Piauí" publicou uma grande reportagem com graves acusações contra Wilma. De acordo com a publicação, além de não respeitar a vontade da cantora, a empresária teria aplicado golpes financeiros, feito ameaças, cometido assédio moral contra funcionários e, ainda, levado Gal à falência. A empresária também dividiu a opinião dos fãs da cantora após publicar fotos no perfil do Instagram da artista, depois do falecimento dela.