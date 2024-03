Maisa e João Guilherme como SharkBoy e Lava Girl - Reprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 17:16 | Atualizado 14/03/2024 17:19

Rio - Maísa e João Guilherme se divertiram, nesta quinta-feira (14), ao serem comparados com Ana Hickmann e Edu Guedes. No X, antigo Twitter, uma internauta sugeriu que os dois, que são amigos, iriam assumir o namoro após 20 anos assim como o casal de apresentadores anunciou recentemente.