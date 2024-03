Rômulo Arantes Neto e Mari Saad estão em Veneza, na Itália - Reprodução do Instagram

Publicado 25/03/2024 11:25

Rio - Após trocarem alianças na Bahia, Rômulo Arantes Neto, de 36 anos, e Mari Saad, de 28, curtem a lua de mel em Veneza, na Itália. A influenciadora digital compartilhou, no Instagram Stories, nesta segunda-feira, um clique ao lado do marido durante um passeio romântico dos dois. O ator também tem mostrado alguns registros do passeio com a mulher em sua rede social.

Mari e Rômulo se casaram no último dia 16, no litoral da Bahia, no Txai Resort Itacaré. O casal recebeu 200 convidados na cerimônia, entre eles Preta Gil, Mariana Goldfarb, Mari Gonzalez, Flávia Viana e Camila Coutinho.

A influenciadora entrou ao som da música "Cheiro de Amor", de Maria Bethânia, que foi cantada por Preta Gil. O noivo entrou no local com a mãe, Adriana Junqueira, e escolheu uma versão de Can’t Help Falling in Love, do Elvis Presley.