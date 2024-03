Mari Saad e Rômulo Arantes Neto se casaram no litoral da Bahia, no Txai Resort Itacaré - Reprodução / Instagram

Publicado 16/03/2024 19:23

Rio - Mari Saad e Rômulo Arantes Neto se casaram neste sábado (16) no litoral da Bahia, no Txai Resort Itacaré. O casal recebeu 200 convidados na cerimônia, entre eles Preta Gil, Mariana Goldfarb, Mari Gonzalez, Flávia Viana e Camila Coutinho.







"Estou muito feliz. Obrigada por todas as mensagens de amor. Me sinto pronta", disse a noiva, que estava belíssima em um vestido assinado pelo estilista gaúcho Carlos Bacchi.

Mari Saad entrou ao som da música "Cheiro de Amor", de Maria Bethânia, que foi cantada por Preta Gil. O noivo entrou no local com a mãe, Adriana Junqueira, e escolheu uma versão de Can’t Help Falling in Love, do Elvis Presley.