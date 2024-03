Camila Queiroz exibe o novo visual na web - Reprodução do Instagram

Publicado 28/03/2024 11:55

Rio - Após o fim das gravações de "Beleza Fatal", Camila Queiroz se despediu do cabelo loiro. A atriz de 30 anos apareceu com um tom mais escuro nos fios em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira. "Adivinha quem voltou", escreveu a mulher de Klebber Toledo, em inglês, na legenda.