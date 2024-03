Eliana confere jogo de tênis em Miami com a família - Reprodução do Instagram

Publicado 28/03/2024 09:12

Rio - Eliana, de 51 anos, curtiu uma partida de tênis no Miami Open, nos Estados Unidos, com a família, nesta quarta-feira. A apresentadora do SBT, que é discreta em relação a vida pessoal, mostrou o momento de diversão ao lado do marido, o diretor Adriano Ricco, e dos filhos: Manuela e Arthur, em um clique publicado no Instagram Stories.

"Esse ano eu trouxe as crianças para assistir ao Miami Open. O Arthur é apaixonado por tênis, a Manuzinha ainda não conhece muito. Eles estão gostando", afirmou Eliana em um dos vídeos.