Giovanna Lancellotti e o noivo, Gabriel DavidReprodução do Instagram

Publicado 28/03/2024 07:53

Rio - Giovanna Lancellotti, de 30 anos, recordou sua viagem à Tailândia com o noivo, o empresário e diretor de Marketing da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), Gabriel David, em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira. A atriz compartilhou uma série de fotos dos dois juntinhos durante alguns passeios e se derreteu pelo amado.

"A Tailândia é, sem dúvida, um dos países que mais amei conhecer e voltarei com certeza! Foram 20 dias entre ilhas e Bangkok. Muita coisa. Passou rápido demais. Muitas experiências, trocas, paisagens… voltei noiva! Daquelas viagens para se lembrar para sempre! Que delícia viver isso tudo e tanto com você, Gabriel David, meu parceiro de aventuras", escreveu a artista. Nos comentários, Gabriel se declarou para Giovanna. "Te amo, nada mais importante do que passar esses dias com você".

Giovanna exibiu a aliança de noivado através de suas redes sociais. "Uma nova etapa em nossas vidas. Com amor, GG". Os dois estão juntos desde 2021.