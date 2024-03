Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz serão as protagonistas de - Divulgação/HBO Max

Publicado 20/03/2024 11:02

Rio - O elenco de "Beleza Fatal", primeira novela original nacional da Max na América Latina, finalizou as gravações do folhetim. Em um teaser, divulgado nesta quarta-feira, Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli dão detalhes sobre a produção, que ainda não tem data de estreia prevista.

"O que o público pode esperar da nossa novela? Tudo o que a gente já gosta de acompanhar em uma novela", comenta Camila Queiroz. Camila Pitanga também fala sobre o folhetim. "(É) uma novela de impacto, de emoção, pra encantar e imantar muita gente". Por fim, Giovanna declara:"Ela tem um formato dinâmico, acontecimentos marcantes e todas aquelas pitadas que existem nas boas e grandes histórias".

"Beleza Fatal" trará no enredo uma história de busca por justiça que se passa no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. Sofia (Camila Queiroz) viu sua mãe ser presa injustamente por causa de sua tia Lola (Camila Pitanga). Acolhida pela amorosa família Paixão, que está sofrendo porque a filha Rebeca foi parar no hospital após uma cirurgia plástica mal sucedida, se unem na dor e indignação contra os culpados pelas suas tragédias. Com ajuda da família Paixão, Sofia quer destruir Lola e todos aqueles que lhe fizeram mal. Em sua obsessão, ela reencontra um amor de infância, questiona os próprios passos e descobre que fazer justiça custa um preço muito alto.



O elenco traz nomes conhecidos do grande público, como Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Camila Queiroz, Vanessa Giácomo, Murilo Rosa, Caio Blat, Marcelo Serrado, Herson Capri, Augusto Madeira, Julia Stockler, além de Romaní, Breno Ferreira, Manu Morelli, Kiara Felippe, Santiago Acosta Cis, Naruna Costa, Georgette Fadel, Marat Descartes, Patricia Gasppar, Luciano Chirolli, Fernanda Marques, Reinado Junior, Mariana Molina, entre outros.