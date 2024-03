Debora Olivieri está no elenco do filme ’Não Quero te Perder’ - Joana Correia / Divulgação

Debora Olivieri está no elenco do filme ’Não Quero te Perder’Joana Correia / Divulgação

Publicado 28/03/2024 11:08

Rio - Debora Olivieri, de 66 anos, é uma das estrelas do filme "Não Quero Te Perder", dirigido por Marcelo Zambelli. No longa-metragem, a atriz interpreta a carrasca Dalva, irmã do personagem de Jackson Antunes, um músico viúvo, que começa a apresentar os primeiros sinais de alzheimer. A pré-estreia do filme aconteceu na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira.

Em entrevista ao DIA, Debora conta que já havia lidado com alguém próximo que tinha a doença degenerativa que impacta na perda de memória. "Já lidei com minha ex-sogra e pais de amigas íntimas minhas. Muito triste ver o progresso e regresso ao mesmo tempo", comenta a atriz.

Ela ainda revela o maior desafio em interpretar Dalva. "Fazer uma personagem que não saber demonstrar amor olhando bem nos olhos do irmão, feito com maestria por Jackson, e ainda conseguir ser uma carrasca. Dar verdade pra aquela mulher foi meu maior desafio", destaca.

Com 50 anos de carreira, Debora também acaba de finalizar as gravações do longa de terror dramático, "Relicário". "Nunca fiz nada como ‘Relicário’ e acho que vai ser um filmaço. Saí da minha zona de conforto totalmente, foi muito difícil e muito prazeroso. Adorei tudo, o set, as pessoas, a diversidade, o papel, foi um desafio enorme e eu espero que tenha um bom resultado. Já ‘Não Quero Te Perder’ foi muito lindo fazer. E quanto mais longe de mim o personagem, mais me encanta, e os dois são muito diferentes da minha personalidade", diz a artista, que é conhecida por seu trabalho em novelas como "Salve-se Quem Puder", "Novo Mundo", "Deus Salve O Rei", "Duas Caras" e "Chiquititas" (SBT).

A preparação para dar vida a Olívia foi intensa. "Olívia tem várias armas e eu jamais mataria uma mosca. Ela ensina o neto de 12 anos a atirar só para provocar a filha. Precisei aprender a atirar com um militar e esse foi um dos maiores desafios".