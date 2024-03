Val Marchiori e Thiago Castilho - Ag. News

Val Marchiori e Thiago Castilho

Publicado 28/03/2024

Rio - Val Marchiori, de 49 anos, está solteira! A socialite e apresentadora anunciou o fim do casamento com o empresário Thiago Castilho, de 40, em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira. No comunicado, ela informa que os dois decidiram seguir caminhos diferentes, mas continuam amigos.

"Em respeito a vocês todos meus seguidores que me acompanham aqui diariamente, venho esclarecer a todos que estão me perguntando sobre meu relacionamento, que eu e o Thiago decidimos seguir caminhos diferentes, mas mantemos nossa amizade e respeito mútuo. Espero que compreendam esse momento delicado que eu estou passando, para que eu possa preservar minha privacidade", escreveu Val.

Castilho também se manifestou sobre a separação em sua rede social. "De fato, estamos separados e, no momento certo, os motivos que nos levaram ao término serão revelados para que a verdade prevaleça. Que Deus cuide da nova caminhada da vida dela", afirmou.

Val e Thiago estavam juntos há cinco anos e se casaram, em 2022, em um hotel em Santorini, na Grécia. A apresentadora é mamãe dos gêmeos Eike e Victor Ulinski, de 18 anos, fruto relacionamento anterior com o empresário Evaldo Ulinski.