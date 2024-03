Adriane Galisteu revela se marido fica chateado com postagens sobre Ayrton Senna - Reprodução / Instagram

Adriane Galisteu revela se marido fica chateado com postagens sobre Ayrton Senna Reprodução / Instagram

Publicado 29/03/2024 16:32 | Atualizado 29/03/2024 16:49

Rio - Adriane Galisteu, de 50 anos, abriu uma caixinha de perguntas nesta sexta-feira (29), no Stories do Instagram, e foi questionada por um fã se seu marido fica chateado com as postagens dela sobre seu ex-namorado Ayrton Senna. A apresentadora revelou que Alexandre Iódice, com quem é desde 2010, não se importa, pois faz parte da sua história.

fotogaleria

"Adriane, seu esposo não fica chateado com essas postagens sobre Senna?", perguntou o internauta. "Claro que não, é minha vida, minha história, não é?", disse ela.



Em março deste ano, Galisteu compartilhou uma nova homenagem ao piloto, que completaria 64 anos. A apresentadora namorou Ayrton entre 1933 e 1994, quando tinha apenas 19 anos, e ele 33.