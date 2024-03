Anderson Leonardo - Reprodução/Instagram

Publicado 29/03/2024 20:30 | Atualizado 29/03/2024 20:52

Rio - O vocalista Anderson Leonardo, membro do grupo Molejo, mostra sinais de melhora significativas do tratamento contra um câncer na região inguinal, próxima à virilha. As informações foram divulgadas pela sua assessoria de imprensa nesta sexta-feira (29).

Ele foi hospitalizado no domingo (24) em estado grave em uma unidade de saúde da zona oeste do Rio de Janeiro. "Já está recebendo alimentos pastosos", disse a sua equipe para O DIA. Anderson foi autorizado a se alimentar por via oral na quinta-feira (28).

Durante uma participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta" da Rede Globo na quarta-feira (27), os outros membros do Molejo mencionaram uma leve melhora no estado de saúde de Anderson desde a internação.

Anderson foi diagnosticado com câncer inguinal em outubro de 2022, um tipo raro de câncer na região da virilha. Em janeiro de 2023, ele anunciou estar curado, mas os tratamentos foram retomados em maio do mesmo ano, desta vez nos testículos.